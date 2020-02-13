شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل (درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ السبت 15 فبراير وتستمر حتى الأربعاء 19 فبراير الجاري.

ومن المتوقع اعتبارا من السبت 15 فبرابر، سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، واعتبارا من يوم الأحد 16 فبراير تزيد كمياتها لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء 19 فبراير.

ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، بقيم تتراوح من 3- 4 درجات مئوية لتعود أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، كما تنشط الرياح يوم الأحد 16 فبراير على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

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ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد الموافق ١٦ فبراير.

العظمى الصغرى

القاهرة 18 -16، 11- 9

الوجه البحرى 18- 16، 10- 9

السواحل الشمالية 17- 16، 10- 9

جنوب سيناء 24- 21، 12- 11

شمال الصعيد 20- 19، 8- 7

جنوب الصعيد 25- 23، 10- 9

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ٢٤ ساعة. على التليفونات الآتية

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