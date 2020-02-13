شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بأبوظبي: من يحمل تأشيرة سياحة ممنوع من العمل في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفارة المصرية بأبوظبي إنها تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من عدد من المواطنين المصريين لتقديم الدعم لهم للعودة لأرض الوطن، بعد أن تقطَعت بهم سُبل الحياة داخل دولة الإمارات، بعد دخولهم الدولة بتأشيرة سياحة لمدة 3 أشهر، وعدم تمكنهم من تدبير العمل المُلائم لهم داخل الدولة.

وأضافت السفارة في بيان، الخميس، أنها تقدم لهذه الحالات الدعم الممكن لهم للعودة لأرض الوطن على نفقة الدولة، أخذاً في الاعتبار ما تقتضيه التعليمات ذات الصلة بهذا الشأن، وحسب كل حالة، علماً بأنه يتعين على المواطن المصري سداد هذه النفقات لاحقاً للجهات المعنية عقب عودته إلى أرض الوطن.

ودعت السفارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بتأشيرات السياحة للوافدين إلى دولة الإمارات، مؤكدة أن قوانين العمل بالإمارات لا تسمح بالعمل لمن يحمل تأشيرة سياحة للدولة، فضلاً عن أهمية حيازة الوافد للدولة، الذي يحمل تأشيرة سياحة، المبلغ المُلائم لضمان الحياة للفترة المسموح له بالإقامة خلالها بالدولة.