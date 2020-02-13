شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: رصد عدد من المخالفات بمحطة تعبئة غاز شطا وتحرير محاضر فورية حيالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أنها شددت على إحكام الرقابة على مستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة وكذلك سعر بيع الاسطوانات المنزلية والتجارية والعمل على ضبط المنظومه التموينية بالمحافظة، تم أمس تنفيذ حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد استهدفت المرور على محطة تعبئة غاز شطا وذلك بعد وروود شكاوى متعددة من المواطنين بشأن نقص إسطوانات الغاز الواردة من المحطة.

حيث أسفرت تلك الحملة التي جاءت بحضور كلا من حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام وكذا مفتشى الرقابة التموينية وقسم الموازين بدمياط عن تحرير محاضر لوجود مخالفات بالمحطة تعددت ما بين وجود نقص في إسطوانات الغاز وكذلك عدم وضع السدادات البلاستيكية على بعض الأسطوانات وعدم تسجيل الاذونات بدفاتر حركة الغاز بالمحطة.