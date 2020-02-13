شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل.. والحياد ضعف عقيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفاق يعني مسك العصا من النصف، مشيرًا إلى أن الحق يضيع بـ 3 طرق أما بكتمانه، أو بتزويره وتحريفه، أو تذويبه وإدماج الحق والباطل، معلقًا: «يصبح كلام الشخص مبهم غير قادر على فهم ما إذا كان يحبني أو يكرهني، ومؤيد لي أم معارض، فهذا هو النفاق التذبذب لا بين هؤلاء ولا هؤلاء».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل، الحيدة، أو الإنسان المحايد، والفرقان معناها أن تكون واضحا، وضعف العقيدة أو المصلحة يجعلك محايدا، أي عالم لو وضع الناس في حساباته لن يستطيع الحديث، لانه يخاف أن يخسر».