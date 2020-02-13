شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر قرآن كريم».. أول قناة قرآن بأصوات مصرية (التردد والتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل البث التجريبي للقناة التليفزيونية الجديدة «مصر قرآن كريم» على نايل سات تردد ١٠٨٥٣ أفقي، وهي أحدث قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للمتحدة، أن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة والحناجر الذهبية التي تربت على أيديها أجيال كاملة في العالم الأسلامى.

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وتعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ النقشبندي وغيرهم.

وأكد حسام صالح أن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة أكد أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة في قراءة القرآن والإنشاد أيضًا.

وتنطلق القناة بالقرآن الكريم دون خريطة برامجية وتستهدف البيوت المصرية والعربية والإسلامية التي لا تخلو دوما من آيات الذكر الحكيم بهذه الأصوات العذبة العطرة التي تهتز لها القلوب.