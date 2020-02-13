شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التشغيل التجريبي لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، ويضم 40 باكية، حيث تم الانتهاء من استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد ووضع اللافتات التعريفية وأعمال تقسيم الموقف، وذلك لتخفيف الزحام الذي تشهده المدينة، ولتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء عادل كامل، مدير مجمع مواقف كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.