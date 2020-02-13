شكرا لقرائتكم خبر عن إخصائي طب نفسي يحلل شخصية محمد رمضان بـ«توصيف علمي صادم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إبراهيم مجدي، إخصائي الطب النفسي، إن ما فعله الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبواليسر بعد نشره الفيديو الخاص به أثناء وجوده في كابينة القيادة، يؤكد بحسب علم النفس أنه يمتلك الموهبة لكن لا يمتلك الذكاء الاجتماعي في التواصل مع الآخرين.

وأوضح «مجدي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر في القلب»، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبوبكر، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أنه يغيب في مؤسسة الفن فكرة صناعة النجم، وإدارة الأزمات، فكان لابد أن يدير شخص مسؤول أزمة محمد رمضان، لأنه وقع في أزمة إعلامية، فهو تنقصه ثقافة التعامل مع الجمهور والمحافظة عليهم.

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وأكد أنه بسبب أزمات محمد رمضان الكثيرة، عدد المشاهدات والمشتركين في قنواته بدأت في الانخفاض تدريجيًا، لأنه يجب أن يكون لنجم الفن آلة تسويقية وإعلامية، للحفاظ على نجوميته وشهرته واستمراره في الصعود.

وتابع: «رمضان مهما حاول الخروج من مشكلته الأخيرة لن يستطيع.. وأن رمضان لديه مشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة».