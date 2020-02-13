شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، يرافقها الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، الخميس، اجتماعا مع مشرفي المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية على مستوى المحافظة.

وأكدت سري أن تعليمات مدير صحة شمال سيناء على أهمية التقييم الدوري من قبل مشرفي المبادرة لاعادة توزيع نقاط الفحص لانجاح المبادرة الرئاسية 100مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، وشددت على توفير أي نقص للمستلزمات من الوحدات والمراكز الحضرية التابعة لنقاط الفحص.

من جانبه قال الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، إن المبادرة الرئاسية ما زالت تشهد اقبال من المترددات على نقاط الفحص، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف كل سيدة وفتاة في شمال سيناء لمن فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.