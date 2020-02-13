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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد الخليج 365 المطبوع، الصادر صباح غدٍ الجمعة، عددٍ من التغطيات والموضوعات الهامة، أبرزها إعلان وزارة الصحة فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل، والتخلص من النفايات الخطرة والاستمرار فى تطبيق معايير مكافحة العدوى.
فض معسكر الحجر الصحى بمطروح للعائدين من الصين الاثنين المقبل.. «الصحة» التخلص من النفايات الخطرة والاستمرار فى تطبيق معايير مكافحة العدوى.. ومتابعة طبية ل 617 حالة للتأكد من سلامتها
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