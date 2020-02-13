شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كلية الفنون الجميلة اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور حسين الحمادى، وزير التعليم الإماراتى، والوفد المرافق له، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد فواد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وعمداء كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



وزير التعليم العالى ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك

بدأ الوزير زيارته لمتحف كلية الفنون الجميلة، واستمع لشرح الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، عن معروضات متحف الكلية، وقد أبدى الحضور اعجابهم بمقتنيات المتحف، ثم زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مطبعة الكلية والتقى خلال الجولة طلبة قسم الجرافيك بالكلية، وكان فى استقباله الدكتور السيد قنديل، العميد السابق للكلية، والدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلى الكبير، والدكتور ناصر البدرى، مدير إدارة العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، ثم زار الوزير مراسم قسم الديكور، والتقى طلبة الفرقة الرابعة، وقام بالتوقيع على لوحة أحد الطلاب، وقد أبدى الوزير إعجابه الشديد برسم الطلاب، وأبدى الدكتور حسين الحمادى، وزير التعليم الإماراتى إعجابه بالكلية الأم، ودراسة الفنون فى مصر.



وزير التعليم العالى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، زار كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى احتفالية الكلية عام 2018 بمناسبة مرور 110 سنة على إنشائها، والتقى العديد من الطلبة، حيث تعد فنون جميلة الزمالك أول مدرسة للفنون بالمنطقة العربية، والتى قام بتأسيسها الأمير يوسف كمال عام 1908.

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الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ووزير التعليم العالى فى فنون جميلة الزمالك

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن احتفالية مرور 110 أعوام على الإبداع بكلية الفنون الجميلة تأتى للاحتفال بهذه الكلية العريقة صاحبة التاريخ الحافل والمميز، والتى تضم العديد من الأقسام بقيادة عدد من الأساتذة الذين يمثلون رمز الجمال والفن فى المجتمع، وتم افتتاح معرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية التى تظهر مواهب الأساتذة المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين الذين يؤمنون بعراقة وتاريخ كلية الفنون الجميلة، والذين ساهموا فى رقى وتحضر المجتمع بفنهم.



وزير التعليم العالى ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك



وزير التعليم العالى ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك