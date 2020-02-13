شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتهاء فعاليات حملات التوعية الغذائية بحضور 1000 أم وميسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ختام سلسلة حملات التوعية الغذائية التى نظمتها الوزارة بمحافظة الاسكندرية على مدار أكثر من شهرين، ضمن الشراكة المصرية اليابانية بين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وهيئة التعاون الدولي الچايكا.

وصرحت دينا عبدالوهاب مستشار وزير التضامن الاجتماعى للطفولة المبكرة، إن حملات التوعية الغذائية بدأت بمحافظة الغردقة ثم انتقلت إلى أسوان ثم الغربية، القاهرة، الجيزة وختامًا بالإسكندرية، وحضر فعاليتها نحو 1000 من المستهدفين من أولياء الأمور والميسرات من دور الحضانة، كما حضر ممثلون عن مديريات التضامن وأيضًا عن الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك من منطلق التوعية بأهمية الغذاء والتغذية السليمة للأم والطفل.

وأضافت عبد الوهاب أن حملات التوعية شارك فيها الدكتور مجدى نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، ومتخصصون من المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية.

وتم مناقشة أهمية التغذية السليمة للطفل منذ مرحلة الولادة حتى مرحلة النضج، والعادات السيئة في الطعام، وكيفية الحفاظ على قيمة الوجبات الغذائية، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بالواجبات الغذائية ذات القيمة العالية.

جدير بالذكر أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة.

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