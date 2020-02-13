شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية : يحق لـ "نواب المحافظين " العودة لوظائفهم السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظات ، مؤكداً أنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب .

وأوضح شعراوى ، لـ " الخليج 365 "، وجهة نظر الوزارة حول الجدل المثار حول مشروع قانون حقوق نواب المحافظين ، قائلا : أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة ، ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة خاصة أن تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص في هذا الشأن .

وأضاف شعراوى ، أنه شارك نهاية شهر يناير الماضى فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من وكيلي اللجنة النائب محمد الحسينى والنائب بدوي النويشى وعدد من أعضاءها لمناقشة مشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين " مقدم من النائب طارق الخولى، و60 نائبا آخرين ، وشدد اللواء شعراوى على أنه التقي بعدد من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد في مقر الوزارة كما التقي معهم جميعاً خلال البرنامج التدريبي الذي تم تنطيمه لهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم لعملهم السابق في حل خروجهم من الوظيفية في اَي وقت .

وأشار الوزير، الى أنه قام بتسليم مذكرة إلى المهندس أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية برد الوزارة حول مشروع القانون المقترح ، والذى أكد أنه سيقوم بعرضها علي اللجنة التشريعية بمجلس النواب .