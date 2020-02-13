تدريبات قادة الوحدات الشرطية المشاركة بقوات حفظ السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطلعت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية بتنظيم دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة (48) كادر أممى من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة.
وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.
جاء ذلك انطلاقا من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على إحتواء إنعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية.. وإستمراراً للنجاحات التى حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول منذ عام 1989 وتوالى المشاركات لتحقيق الأمن والسلام فى العديد من بؤر النزاع بـ (22) دولة بنحو (6500 شرطى "ضباط وضباط صف
يأتى ذلك فى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.
وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، استقبلت اليوم الخميس عددا من طلاب الجامعات المصرية، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب، وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية ، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.
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