أخبار مصر | ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، والتي شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، أوراق المرشحين بالانتخابات، لليوم الخامس على التوالي.

وتنشر "الخليج 365" أسماء المرشحين.

مؤسسة: الأهرام

مجلس إدارة "صحفيين"

احمد إبراهيم السيد سيد احمد

علاء الدين سعد حسين حسين الزمر

جمعية عمومية "صحفيين"

فاطمة السيد أمين الدسوقي

عبده يوسف عبد الرحمن مصطفي

وليد عبد السلام دسوقي الشرقاوي

سامية محمد محمود احمد أبو النصر

محمد عبد الله حماد حماد محمد

ماهر عبد الواحد عبد الحليم السيد

محمد حسن حلمي السيد مصطفي

جمعية عمومية " إداريين "

احمد محمد حلمي عطا

مصطفي احمد جابر محمد

جمعية عمومية " عمال "

محمد عبد الفتاح محمد الشرقاوي

ملحوظة:

مصطفي حسن رجب حسن "مؤسسة الأهرام"

ترشح لعضوية كلاً من مجلس الإدارة والجمعية العمومية فئة "إداريين" لحين عرض امره على اللجنة العليا للانتخابات وبحث مدي جواز ترشحه.

مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "صحفيين"

عمرو كمال السيد أحمد

محمد رشاد محمد علام

محمد عبد النبي راضي محمد

مجلس إدارة "إداريين"

خالد محمد على إبراهيم

احمد حسن احمد على

احمد عامر الدرملي محمد

مرسي عبد الحميد مرسي السيد شعراوي

محمد أحمد سليمان محمد

مجلس الإدارة " عمال "

عبد الحليم بكري عبد الحليم يوسف

جمعية عمومية "صحفيين"

هاني محمد احمد قطب سليم

محمد حمدي جلال عبد العال

محمد هاشم محمد حسن

جمعية عمومية " إداريين "

هدير مدحت السيد علي

أشرف عبده احمد البربري

محمد يسري محمد عبد الرحمن

محسن السيد محمد مطر

مؤسسة: دار التحرير

مجلس إدارة "صحفيين"

رأفت فتحي محمود حسونة

احمد محمد حسن خميس

مجلس إدارة "إداريين"

صالح حميدة عبد السلام الجالي

احمد محمد حسن احمد

احمد فؤاد غريب اسماعيل

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد منير توفيق السيد

يحي سعد الدين مدبولي محمد

احمد سعداوي محمد مراد

ضياء عبد العزيز عبده على خاطر

اسامه محمد حسن حسن زايد

جمعية عمومية "إداريين"

محمود حسنين إبراهيم عليوه

وليد على احمد ابراهيم

جمعية عمومية " عمال "

تامر سعد الدين مدبولي محمد

مؤسسة: دار الهلال

مجلس إدارة "إداريين"

حسن عبد الفتاح على طايل

مجلس إدارة " عمال "

طارق سعيد امام محمد

جمعية عمومية " صحفيين "

وليد سمير محمود

هاني موسي على موسي

سامي رمضان سيد الجزار

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جمعية عمومية " عمال "

محمد حنفي احمد محمد

أشرف محمد سعد الدين تاج

مؤسسة: دار المعارف

مجلس إدارة "صحفيين"

ياسر محمود السيد سليمان البحيري

مجلس إدارة " إداريين "

تامر محمد احمد على

محمد احمد محمود عبد العال

مجلس الإدارة " عمال "

هاني حلمي رفيله

جمعية عمومية " صحفيين "

محمد عبد الرؤف مرعي عارف

جمعية عمومية " إداريين "

وائل سيد عباس محمد

محمود مدحت حافظ راتب

عمرو محمد بكر محمد

سامح سيد احمد محمد

هاني إسماعيل دسوقي السيد

جمعية عمومية " عمال "

احمد عبد الحميد على عبد الحميد

حماده سعيد على العباسي

شحات جابر موسي محمد

محمود محمد حسين احمد

محمد إبراهيم إسماعيل السيد

مؤسسة: روزا ليوسف

مجلس إدارة "صحفيين"

رضا رفعت إبراهيم عطوه

محمود جوده فتوح محمود

ايمن عبد المجيد محمد

مجلس الإدارة " إداريين "

داليا محمد عبد الرحمن القويسني

على الدين مصطفي عز الدين

وليد محمد حسين ابراهيم

مجلس الإدارة " عمال "

احمد عصام زكريا حسن

محمد سيد حسين معوض

احمد إسماعيل احمد محمود

محمد محمد عبده مصطفي

محمود احمد محمد حسين

هشام نصر حسن محمد

جمعية عمومية "صحفيين"

ايمن غازي احمد غازي

محمد حنفي محمود محمود تمساح

هند محمد عادل محمد جمال الدين عزام

هاني هداية عبد العزيز النحاس

محمد محمود فتحي الشرقاوي

جمعية عمومية " إداريين "

احمد السيد حسين مصطفي

إبراهيم عيد إبراهيم محمود

طارق محمد عبد السلام محمد

احمد عبد المنعم احمد يوسف

جمعية عمومية " عمال "

أنور السادات السايح حسين محمد

محمد عبد الفتاح حافظ شعراوي

سيد على محمد محمد شطا

مؤسسة: الشركة القومية التوزيع

مجلس إدارة "إداريين"

احمد إبراهيم فرماوي مسلم

حسام على سيد محمد أبو سعده

محمد صبحي احمد صالح

محمود عبد العزيز محمد امام

مجلس إدارة "عمال"

مراد محمود محمد السيد المصري

جمعية عمومية " إداريين "

محمد فتحي محمود النحاس

سالم كامل سالم ابراهيم

جمعية عمومية " عمال "

احمد على احمد شرف

احمد فريد عبد السلام حميدة

مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط

مجلس إدارة "صحفيين"

احمد عزمي محمد على حسنين