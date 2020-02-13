أخبار مصر | وزير السياحة والآثار ينعي علي رضوان: فقدنا واحدا من أهم العلماء

وساهم الدكتور رضوان وأشرف علي مئات الرسائل العلمية كما شارك في العديد من اللجان العلمية الخاصة بالعمل الأثري بالمجلس الأعلي للآثار، فهو من أبرز علماء الآثار المصرية ويعد من جيل الرواد في علم المصريات.

شهد مشواره العديد من الإنجازات على المستويين الأكاديمى والعملي، حيث سعى لحماية الآثار في كافة انحاء الوطن العربي.

يذكر أن الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتواره فى الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية حيث كان عميدًا للكلية الآثار جامعة القاهرة إلى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة منها شعبة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة، ولجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا.

وكذا اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية، ومجلس إدارة المتحف المصرى سابقًا، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية القديمة، وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا، والمؤتمر العالمى لعلم المصريات، والمؤتمر العالمى لآثار ما قبل التاريخ، والمعهد الألماني للآثار ببرلين الغربية، ولجنة المتاحف العالمية والشعبة القومية باليونسكو، ورئيس بعثة جامعة القاهرة فى حفائر منطقة "أبو صير" شمالى سقارة وغيرها.

