أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، منذ قليل، نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، في إطار تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال في الذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020م، والمقرر افتتاحه وبدء العمل به بدءا من السبت القادم الموافق 15 فبراير الجاري، بدلاً من مواقعهم الحالية.

وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3 م، والجمعة راحة أسبوعية.

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وتيسيرا على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق، يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكًا بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم، حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى، يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، فضلًا عن أنه مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.