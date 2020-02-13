أخبار مصر | وزير التعليم ينفي إجازتي الخميس والجمعة لطلاب المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم ينفي إجازتي الخميس والجمعة لطلاب المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإجازة التي سيتم منحها للاطفال في نظام التعليم الجديد هي الإجازة العادية المتعارف عليها، مضيفًا أن المقصود هو أن الطالب يستمتع بوقته نهاية الأسبوع وليس معنى ذلك منحه إجازة يوم الخميس، قائلاً نظام التعليم الجديد قائم على متعة التعلم وليس تحميل الطالب بواجبات دراسية.

كانت قد انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

يأتي هذا المؤتمر كخطوة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية لإصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور السادة وزراء التربية والتعليم وصناع القرار وخبراء القطاع التعليمي والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحديد استراتيجيات التحول وتحقيق تقدم أسرع في القطاع التعليمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.