أخبار مصر | "قوة عظمى".. القوات المسلحة العمود الفقري لـ"أفريقيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوة عظمى".. القوات المسلحة العمود الفقري لـ"أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائما ما كانت مصر بوابة أفريقيا والشرق الأوسط، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أصبح لمصر ثقل واضح في القارة الأفريقية وكان لها دور فعال في القارة السمراء خلال الفترة السابقة خاصة ذلك الدور التي تبنته القوات المسلحة فيما يخص اختصاصها العسكرى وتعاونها مع الدول الصديقة في إطار التعاون المشترك.

مناورات عسكرية

وتنفذ القوات المسلحة العديد من المناورات العسكرية المشتركة مع العديد من الدول الأفريقية الصديقة، مثل المناورة الخاصة بدول الساحل والصحراء بين مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو، والتي أجرى أفرادها تمارين التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة مثل الجماعات المسلحة وتحرير الرهائن.

وهدف التدريب والمناورة إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدرب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقا لأعمال القوات على الأرض.

دورات عسكرية للضباط الأفارقة

وتقدم مصر للأشقاء الأفارقة العديد من الدورات العسكرية للضباط من الدول الافريقيه الصديقة، في أكاديمية ناصر العسكرية العليا حيث يتلقون العلوم العسكرية والدراسات العليا التي تؤهلهم فيما بعد للترقي لمناصب عسكرية قيادية داخل بلادهم، وتستقبل الأكاديمية كل عام العديد من الضباط الأفارقة الذين يتخرجون من كليات الأكاديمية بتخصصاتها المختلفة.

Advertisements

وكما ينتسب بعض طلاب الدول العربية والأفريقية للدراسة داخل الكليات العسكرية، ويتخرج كل عام العشرات من هؤلاء الطلاب من الدول الأفريقية الصديقة ليعودوا لبلادهم بعد الحصول على ليسانس العلوم العسكرية من الكليات العسكرية المصرية.

مساعدات للدول الأفريقية

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي فقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، إلى جانب بعض المساعدات التي أرسلتها مصر من خلال القوات المسلحة لدولة الصومال لمواجهه المجاعة.

وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمه في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوادني، كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان.

