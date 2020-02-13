أخبار مصر | "مسلسل إذاعي" أبرزها.. إنجازات برنامج "مودة" للشباب المقبل على الزواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسلسل إذاعي" أبرزها.. إنجازات برنامج "مودة" للشباب المقبل على الزواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدف برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

ويستهدف البرنامج الشباب المقبل على الزواج بإجمالي مستهدف 800 ألف سنويًا، للشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عاما)، وطلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألفا) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية، والمجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألفا) مجند تقريبا، ومكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا، والمتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

وترصد الخليج 365 أهداف البرنامج وإنجازاته منذ إطلاقه من وزارة التضامن الاجتماعي:

- الحد من نسب الطلاق في مصر ويتم تحقيقه من خلال: توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

- الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

- تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

- مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ومن أهم الإنجازات:-

- تطوير مادة علمية بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسية:

* اجتماعي: التواصل الإيجابي، وفهم الاختلافات والتعامل معها، وتوزيع الأدوار بين الزوجين، ومهارات التربية الوالدية، والتعامل مع المشكلات، تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي ومشكلة التعاطي تداعيتها علي الاسرة وأسـاليب إدارة المـوارد الاقتصاديـة (داخل) الأسرة.

* ديني: الحقوق والواجبات الشرعية للزوج والزوجة، السن المناسب للزواج، أسس الزواج الناجح، فترة الخطوبة، والذمة المالية للمرأة.

*صحي: المعلومات الأساسية للصحة الانجابية، ومرحلة الحمل، والتوعية يخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتا التضامن الاجتماعي والتعليم العالي في تاريخ 13 فبراير لبدء أنشطة المشروع للجامعات المستهدفة في المرحلة التجريبية:- جامعات (القاهرة عين شمس حلوان الإسكندرية بورسعيد)، حيو تم إعداد (250) مدرب بجامعات (القاهرة - عين شمس – حلوان – الإسكندرية - بورسعيد)، كما تم توعية (21) ألف طالب وطالبة في هذه الجامعات الخمس بالمرحلية التجريبية، بالإضافة إلي توعية (529) من مكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمرحلة التجريبية.

- الاتفاق مع أحد منصات التواصل الاجتماعي لتوصيل التوعية بمشروع مودة للشباب أون لاين.

- تم إذاعة مسلسل إذاعي في رمضان الماضي باسم (سعيدة ومش سعيدة).