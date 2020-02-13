أخبار مصر | وزير الطيران يكرم أول مصري يتقلد منصب مدير النقل الجوي بـ"الإيكاو"

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمكتبه محمد خليفة رحمة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والذي قام بتكريمه وتهنئته لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوي.

ويعد رحمة أول مصري وعربي من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدمًا من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التقدير على الصعيد العالمي لمكانة مصر وريادتها في مجال الطيران المدني الدولي.

وفي بداية اللقاء، هنأ وزير الطيران رحمة بعبارات الاعتزاز والافتخار على منصبه الجديد، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التي ساهمت بمجهوداتها وخبراتها في تعزيز الدور الريادي الذي تتمتع به مصر في مجال صناعة النقل الجوي وخاصة الذين مثلوا الطيران المدني في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة حيث أنهم مثلًا يحتذى به وصورة مشرفة لبلدهم كل في موقعه وقد أعرب رحمة عن سعادته بهذا التكريم.

الجدير بالذكر أن مكتب النقل الجوي بالمنظمة يضطلع بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو وهي أمن الطيران والتسهيلات والبيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي وذلك في اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030.

وكان محمد خليفة رحمة يشغل منصب المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط منذ مارس 2016، وشغل قبل ذلك منصب وكيل وزارة الطيران المدني المصري منذ عام 2013 وكذلك مستشارا لوزير الطيران.