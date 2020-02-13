أخبار مصر | نقيب المحامين يفتتح مبنى النقابة الفرعية الجديد بالمنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يفتتح مبنى النقابة الفرعية الجديد بالمنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة الفرعية الجديد بالمنيا، والمكون من 7 طوابق على مساحة 400 متر.
ويتكون المبنى من دورين لاستغلالهما استثماريا، بالإضافة إلى إنشاء مطعم وكافتيريا، وغرفة إدارية للنقابة، واستغلال باقي المبنى لتقديم خدمات أخرى للمحامين.
ومن المقرر أن تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" آخر المستجدات النقابية.
حضر الافتتاح، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس فرعية المنيا، وشيوخ المهنة بها، والمئات من المحامين.
ومن المقرر أن تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" آخر المستجدات النقابية.