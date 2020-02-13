شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنيا تستقبل الفوج الخامس لرحلات «اعرف بلدك» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الخميس، استقبال الفوج الخامس لرحلات «اعرف بلدك» بالمحافظة، في إطار فعاليات البرنامج القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «اعرف بلدك»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك» - صورة أرشيفية

المنيا تستقبل الفوج الثالث من مشروع «اعرف بلدك» - صورة أرشيفية

وأوضح مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، في بيان، أن الفعاليات تضمنت رحلة نيلية لزيارة منطقة آثار بني حسن، زيارة متحف ملوي ومنطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل، جولة حرة على كورنيش النيل وداخل مدينة المنيا، وزيارة دير السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط، والمنطقة الأثرية بقرية البهنسا ومسجد الشهداء ومقابر الصحابة، كما شهد الوفد حفلا لفرقة الفنون الشعبية على أحد المراكب النيلية.

وذكر أن رحلات اعرف بلدك لمحافظة المنيا، تستمر حتى 30 مارس المقبل، بإجمالي 10 أفواج، بمشاركة 1000 شاب وفتاة بواقع 100 مشارك بكل فوج.