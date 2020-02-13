شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير خبراء تشريح الحوت القاتل النافق بالغردقة: الوفاة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الفريق البحثي لمعهد علوم البحار بالغردقة الانتهاء من عملية تشريح جثمان الحوت «القاتل الكاذب»، والذي تم العثور عليه بشواطئ مدينة الغردقة وذلك بعد ما يزيد على ٥ ساعات من عمليات التشريح والفحص.

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وأكد التقرير الذي أعدته الدكتورة نهلة حسام الدين، الباحثة في أمراض الأسماك، والمسؤول عن تقرير الصفة التشريحية للحوت، أن فريق دراسة الصفة التشريحية للحوت ضم عددا من المتخصصين وهم الدكتورة نهله حسام الدين محمد والدكتور محمود معاطي محمد والدكتور عرفة محمد إمام والدكتورة غادة يحيى زغلول وتم تجهيز الهيكل الخارجي لتحنيطه بالمعهد تحت إشراف فريق التحنيط برئاسة علام إسماعيل، خبير وإخصائي التحنيط بالمعهد.

وكشف تقرير الصفه التشريحية انه تبين بالفحص الظاهرى، أن العينة لذكر بالغ يبلغ طوله 4.75 متر، وطول زعنفتيه الصدريتين 45 سم، والزعنفه الظهرية 37 سم. ويبلغ طول الرأس 50سم وفتحة الفم 40سم وقد تم اخذ عينات من جميع انسجة الجسم للفحص الباثولوجى للتأكد من عدم وجود أي نوع من الامراض الحادة والمزمنة والتي تؤدي للوفاة وتم اخذ عينات للفحص البكتيري للتأكد من أي إصابات بكتيرية كما سيتم عمل تحاليل كيميائية للتأكد من عدم وجودمعادن ثقيلة. وأضافت باحثة أمراض الأسماك، أنه لا يوجد أي جروح نافذه أو طعنات أو أي آثار لأجسام غريبة بالمجرى التنفسي والبلعوم قد تؤدي للاختناق كما لا توجد أي آثار لأمراض حادة باجهزة الجسم ولا آثار لحدوث اسفكسيا الغرق مما يرجح أن الوفاة طبيعية وقد جرفه التيار المائي من المياة العميقة إلى المياه الشاطئية.

ويعتبر الحوت القاتل الكاذب (false killer whale) دولفين محيطي يعيش في المحيطات في جميع إنحاء العالم، ولكنه يتردد بصورة رئيسية على المناطق المدارية وقد تم رصده لأول مرة في عام 1846م وسمي بالحوت القاتل الكاذب لأن تركيب الجمجمة يماثل تلك الموجودة في قريبه الحوت القاتل killer whale

ويصل طول الذكر البالغ من هذا النوع إلى ستة أمتار والأنثى تصل إلى خمسة أمتار ومتوسط الوزن يصل إلى 2200 كجم للذكر، و1200 كجم للأنثى، وتضع الأنثى مواليد بطول 1.5 إلى 2.1 متر بعد فترة حمل تصل 15 شهر والتي تستمر في الرضاعة لمدة تتراوح من 9 شهور إلى 24 شهر وأن الحد الأقصى للسن 57 سنة للذكور، 62 للإناث ويحدث النضج الجنسي بين 8-14 سنة وأن هذه الكائنات تعيش في أسراب قد يصل حجم السرب إلى 500 فرد في المحيطات المفتوحة وقد يكون أسراب مشتركة مع الدلافين. وتتغذى على الحبار والأسماك وعلى الدلافين الصغيرة ويستطيع هذا النوع الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث تم رصده على عمق 927.5 متر، وتصل سرعته في السباحة إلى 29 كم/س، وليست هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها رصد الحوت القاتل الكاذب في البحر الأحمر، حيث تم رصده من قبل في الثاني عشر من أبريل 2018 برصد سرب مكون من 10 -12 فرد من هذا النوع بأطوال لا تقل عن الخمسة أمتار للفرد بالقرب من جزيرة مجاويش (أبومنقار).