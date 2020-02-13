شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاتصالات»: حق الشفعة مكفول لنا فى «صفقة فودافون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تأكدت من مخاطبة شركة «فودافون مصر» جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للاستفسار حول توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة في شراء «فودافون» على خلفية توقيع «فودافون العالمية» مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية «STC» لشراء 55% من حصتها في «فودافون مصر»، نهاية الشهر الماضى.

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وقالت الشركة، في بيان للبورصة الخميس، إنها درست موقفها القانونى، وتأكدت من سريان جميع حقوقها ومنها حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة «فودافون مصر»، لافتة إلى أنه يحق لها أيضا قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب هيئة الرقابة المالية الخاص بسريان الباب الثانى عشر من لائحة سوق المال، والخاص بعروض الاستحواذ، مؤكدة تمسكها بأى حقوق أخرى تكفلها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

كانت «المصرية للاتصالات» طلبت بنكى استثمار أجنبيين وآخرين محليين للمشاركة في مناقصة اختيار المستشار المالى لدراسة جدوى حصتها في «فودافون مصر» والبالغة %45، وإصدار توصية بشأنها، معلنة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيار الأمثل فيما يتعلق بالحصة.

وقال مسؤول في جهاز حماية المنافسة، إنه بصدد دراسة طلب «فودافون مصر»، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن «فودافون» قدمت طلبًا للجهاز حتى لا تقع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، كونها تملك شركة محمول منافسة.