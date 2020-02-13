شكرا لقرائتكم خبر عن 723.6 ألف يورو تمويل جديد من الاتحاد الأوربي لدعم دور منظمات المجتمع المدني بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من الاتحاد الأوربي يضم إبراهيم لافيا، رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وجين بارب رئيس قطاع الحوكمة والمجتمع المدنى بالاتحاد، مشروع تحسين الوضع البيئى في قرية غرب سهيل قبلى والقرى المجاورة، بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة في إطار برنامج تعزيز دور وقدرات منظمات المجتمع المدني في أسوان الذي يموله الاتحاد الأوربي.

وكان في استقبال الوفد شمس عليبي، مدير عام مؤسسة أم حبيبة، ومحمد أشرف مدير برنامج المجتمع المدنى، وعبدالشكور عبدالعزيز رئيس جمعية غرب سهيل قبلي لتنمية المجتمع وعدداً من المسئولين الحكوميين في محافظة أسوان.

وقام الوفد بتفقد أنشطة المشروع في قرية غرب سهيل قبلى والتي تتضمن وضع نظام فعال ومستمر لكسح البيارات بالقرية، بالإضافة إلى رفع الوعى البيئى لدى 50% من أهالى قرية غرب سهيل، بالتعاون مع جمعية غرب سهيل قبلى لتنمية المجتمع ،وتبلغ قيمة تمويل المشروع المقدم من الاتحاد الأوربي 502 الف جنيه، بالإضافة إلى 56 الف جنيه مساهمة نقدية الجمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين 1400 أسرة منذ بدء المشروع في مارس 2018.

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وأكد إبراهيم لافيا، رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن «مشروع تحسين الوضع البيئى في قرية غرب سهيل الذي ينفذه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة من المشروعات المهمة لكونه يساهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة أسوان، وخاصة في بعض القرى الفقيرة التي لا تمتلك إمكانيات الصرف الصحى، بالإضافة إلى دعم سيدات القرية لزيادة الوعى البيئى والصحى».

وأضاف «لافيا» أن «زيارة وفد الاتحاد الأوربي تهدف إلى متابعة تحقيق المشروع لكل أهدافه والتعرف على النتائج على أرض الواقع من خلال لقاء المستفيدون من المشروع خاصة سيدات القرية».

والتقى وفد الاتحاد الأوربي في مصر بعدد من سيدات القرية واللاتى أكدن أن المشروع وخاصة كسح بيارات القرية ساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحى وتقليل معدل انتشار الأمراض في القرية، وانتشار الحشرات، وطالبن بمزيد من الخدمات مثل إيجاد حلول لمشكلة انتشار القمامة في القرية.

وقرر الاتحاد الأوربى استكمال مشروع تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان من خلال منح مؤسسة أم حبيبة تمويل بقيمة 723.600 الف يورو، وذلك وفقاُ لما تحقق من نتائج خلال المرحلة الأولى من المشروع التي امتدت من 2015 إلى 2018، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2020 بهدف تعزيز فعالية واستدامة عمل منظمات المجتمع المدنى والسلطات المحلية بحيث تستطيع إدارة وتنظيم أنشطة جديدة تخدم قطاع كبير من المجتمع خاصة المرأة وأصحاب الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات تنمية شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين فىى المجتمعات المحلية في 4 مناطق وهى كوم أمبو، ودروا، وأسوان، وإدفو، كما سيركز المشروع على زيادة المشاركة المجتمعية خاصة للنساء ،بالإضافة إلى بناء قدرات الشركاء الحكوميين والجهات الحكومية لتحديد الاحتياجات المشكلات المجتمعية والتعامل معها بشكل أكثر فعالية.