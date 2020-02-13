شكرا لقرائتكم خبر عن ينشطون في 3 محافظات.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا من 15 تاجر عملة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، عن رصد تشكيل عصابي تخصص في جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

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ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم العملات

وقالت الهيئة إنها تمكنت من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وأصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.

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ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم العملات

وتمكن فريق العمل المكون من 150 من عناصر جهات إنفاذ القانون من ضبط 15 متهمًا بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة.

‏وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.