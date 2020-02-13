شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تفتتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة وذلك استمراراً لنهج وزارة الداخلية في التيسير على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة ) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة والمقرر افتتاحه وبدء العمل به اعتبارا من السبت المقبل الموافق 15 فبراير الجارى، بدلاً من مواقعهم الحالية.

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وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

يذكر أنه تيسيرا على المواطنين تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثاني لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.. وتتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكا بكل وحدة، بالإضافة لنظام «الكيو سيستم» المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نيابات المرور المختصة في ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكذا كافتيريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع.. والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.

يأتي افتتاح المجمع تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة 25 يناير 2020م، واستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.