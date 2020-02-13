شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» يقاضي «أوبر» بسبب «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المنتج مدحت العدل بيانًا حول استخدام شخصية «صعيدى في الجامعة الأمريكية»، و«همام في أمستردام»، في إعلان دعائي لإحدى شركات النقل التشاركي «أوبر».

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وقال البيان، الذي نشره العدل عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «يعرب الفنان الدكتور مدحت العدل عن أسفه لتورط شركة أوبر في إعلان عن النقل الجماعى متعدية على حقوقه كمؤلف لفيلم (صعيدى في الجامعة الأمريكية)، ومبدع الشخصية المحورية التي جسدها الفنان محمد هنيدى في الفيلم والإعلان، مستخدما جملا حوارية من الفيلم نفسه، كما تورطت في استخدام أغنية من تأليفه أداها الفنان محمد هنيدى في فيلم همام في أمستردام، وقد تم ذلك دون ترخيص كتابى مسبق منه كمؤلف».

وتابع: «وتولى مكتب المحامى الدكتور حسام لطفى القضية وبعد أن تواصل مع الشركة العالمية، نكّلت الأخيرة وأبت إلا أن تتمم دعاياتها على حساب حقوق المؤلف، وتم إخطار الجهة المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة، وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدى، ونشر حكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة».

واستمر: «كما اضطلعت الإدارة المركزية الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بشؤونها، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام، ويحرر محضرا لدى شرطة الإنترنت باعتبار أن الإعلان متاح على الموقع الإلكترونى لشركة اوبر، ويتضمن تعديا صارخا على حق المؤلف حيث حرصت الشركة على اقتباس كامل الإعلان من أفلام سينمائية ثلاثة، صعيدى في الجامعة الأمريكية، وجاءنا البيان التالى، وفول الصين العظيم، في سابقة خطيرة لشركة عالمية واجب عليها أن تحترم الحقوق وتردها إلى أصحابها».