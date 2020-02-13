شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه بناء على قرار وزيرة الصحة تقرر بدء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارا من الأحد الموافق 16 /2 /2020 ولمدة 4 أيام، وذلك لجميع الأطفال اعتبارا من عمر يوم واحد إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة وفادة الفيروس البري للمرض ويتم التطعيم في جميع القرى والقطاعات الريفية بفرق متحركة من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة وبقرق ثابتة في الوحدات وبعض المواقع المتميزة، أما في المدن يتم التطعيم بفرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات وبفرق متحركة من منزل إلى منزل، ومواعيد عمل الفرق المتحركة من الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا والفرق الثابتة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.