شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بأبوظبي تؤكد أهمية الالتزام بقواعد تأشيرات السياحة للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت السفارة المصرية بأبوظبي، خلال الفترة الماضية، طلبات من عدد من المواطنين المصريين لتقديم الدعم لهم للعودة لأرض الوطن، وذلك بعد أن تقطَعت بهم سُبل الحياة داخل دولة الإمارات بعد دخولهم الدولة بتأشيرة سياحة لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تمكنهم من تدبير العمل المُلائم لهم داخل الدولة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

وقدمت السفارة في هذه الحالات الدعم الممكن لهم للعودة لأرض الوطن على نفقة الدولة، أخذاً في الاعتبار ما تقتضيه التعليمات ذات الصلة بهذا الشأن، وحسب كل حالة، علماً بأنه يتعين على المواطن المصري سداد هذه النفقات لاحقًا للجهات المعنية عقب عودته إلى أرض الوطن.

وانتهزت السفارة هذه الفُرصة لتؤكد أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بتأشيرات السياحة للوافدين إلى دولة الإمارات، وأن قوانين العمل بالإمارات لا تسمح بالعمل لمن يحمل تأشيرة سياحة للدولة، فضلاً عن أهمية حيازة الوافد للدولة ـ الذي يحمل تأشيرة سياحة ـ المبلغ المُلائم لضمان الحياة للفترة المسموح له بالإقامة خلالها بالدولة.