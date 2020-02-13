- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.
تمكنت الهيئة من رصد أفراد التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي وتمكن فريق العمل المكون من عدد 150 من عناصر جهات انفاذ القانون، ضبط عدد 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.
وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.