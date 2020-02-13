شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة ‏تضبط تشكيلا عصابيا تلاعب بالنقد الأجنبي ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي ‏والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، ‏تم رصد تشكيل عصابي دأب على جمع العملات الاجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.

‏ تمكنت الهيئة من رصد أفراد ‏التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي ‏وتمكن فريق العمل المكون من عدد 150 ‏من عناصر جهات انفاذ القانون، ضبط عدد 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة.

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‏وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات.