شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الدولار ينخفض 3 قروش أمام الجنيه ويسجل 15.64 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها انخفاض الدولار أمام الجنيه بواقع 3 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع ليبلغ سعره 15.64 جنيه.

انخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الخميس 13-2-2020 ، فى نهاية التعاملات البنكية، بنحو 3 قروش، حيث سجل 15.64 جنيه للشراء مقابل مقابل 15.67 جنيه، أمس.

وتراجع سعره في البنك الأهلى المصرى 3 قروش ليسجل 15.65 جينه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، في حين انخفض سعر بنك عودة 4 قروش ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا كان سعره 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

لأول مرة منذ أكثر من10سنوات.. إصدار أول رخصة لاستخراج الذهب بمصر لشركة كندية

قالت أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، إن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هى الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسى فى البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من 10 سنوات.

وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها للعمل فى مصر قبل ما يزيد عن 10 سنوات. وكانت مصر سنت العام الماضى قانونا جديدا للتعدين فى مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

أجرى فريق طبى بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، عملية ولادة قيصرية لطفلين توأم لسيدة مصابة بالإيدز، بعد رفض إحدى المستشفيات الخاصة استقبالها، وتم تجهيز غرفة عمليات بمستشفى زفتى العام، وإجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة، وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى الولادة.

كانت سيدة مصابة بالإيدز قد ذهبت لإحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أن المستشفى رفض استقبالها، وتم تحويلها لمستشفى زفتى العام.

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

كشفت التحريات والتحقيقات، فى قضية غسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، والتى تقدر بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ4 سنوات الماضية، عن قيام أحد موظفى البريد المتهمين، بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينها فتح حساب باسم والده، بدون علمه، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعه الوظيفي، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصا، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.

واعترف موظف البريد المتهم من موظفي البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، قيام المتهم " طارق. ز.ر" بإنشاء حساب مالى بريدى وإدارته، باسم والده " قاسم . ح. ا"، إضافة إلى فتح المتهمين لحسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم، من بينها حساب لشخص متوفي باسم " قاسم . ح. ا".

إخلاء مقر شركة أمازون فى مدريد بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت وكالة الأنباء الدولية "رويتر"، نقلا عن الشرطة الأسبانية أن مقر شركة أمازون فى مدريد تم إخلاءه بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، "إنه إنذار كاذب"، مضيفة، أن العاملين يعودون إلى المبنى.

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تعد أمازون واحدة من أكبر شركات التجزئة العملاقة في العالم، حيث كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها الآن أن الشركة الأمريكية تقوم بتخزين المنتجات المصنوعة في الصين وسط تفشي فيروس كورونا، وقد كشفت رسائل البريد الإلكتروني المسربة، التي حصلت عليها Business Insider ، عن قلق أمازون من أن الفيروس سيؤثر على سلسلة التوريد الخاصة بها، ونتيجة لذلك، فهي تخزن المنتجات صينية الصنع، لضمان عدم "انقطاع" المبيعات.

وزير التعليم: وصول 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية

أعلن طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وصول 100 فصل ذكى خلال الشهر الجارى ليتم استخدامه كمدارس مجتمعية ومدارس فصل واحد، مضيفا أن "هذه الفصول يمكن استخدامها بصورة متعددة، فصباحا تكون فصلا ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، فى إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.

وأضاف طارق شوقى خلال فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم فى دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى، أن استمتاع الطفل باللعب جزء أساسى من فلسفة التعليم الجدي

مصدر: لا ضحايا مصريين فى حادث انهيار جدار رملى فى الكويت

أكد مصدر دبلوماسي مصرى عدم سقوط ضحايا مصريين في حادث انهيار الجدار الرملى الذى وقع فى مدينة المطلاع السكنية بالكويت، مشيرا إلى أن السفارة المصرية فى الكويت لم تتلقى أى معلومات حول سقوط ضحايا مصريين في الحادث.

كانت الإدارة العامة للإطفاء فى الكويت قد أعلنت، الخميس، أن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملى الذى وقع فى مدينة المطلاع السكنية، بلغت 6 وفيات يحملون جنسية ونيبال و3 إصابات، فى ضاحية N5، خلال تنفيذهم أعمال تمديد الصرف الصحي تحت الأرض الذى وقع مساء أمس.

حكم بولندى الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة قمة الدورى الممتاز بين الأهلى والزمالك، المحدد لها يوم 24 فبراير، باستاد القاهرة الدولى ستقام بطاقم حكام أجنبى، والأقرب حتى الآن أن يكون الطاقم من بولندا أو المجر.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن التواصل يتم مع أكثر من دولة بشأن حكام مباراتى الأهلى والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير بالإمارات، وكذلك مباراة القمة بالقاهرة يوم 24 من نفس الشهر.

وفيما يخص لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك سيكون الأقرب استقدام طاقم نرويجى أو دنماركى، أما مباراة الفريقين فى بطولة الدورى الممتاز فالأقرب أن يكون الطاقم بولندى أو مجرى.

الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. وانخفاض درجات الحرارة من السبت المقبل

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الأربعاء هناك تحسن في درجات الحرارة، حيث بدأت فى الارتفاع التدريجى، ووصلت اليوم لـ 20 درجة مئوية، ويتوقع غدا الخميس وصول درجات الحرارة إلى 23 درجة، ويوم الجمعة لـ24 درجة على القاهرة.

أزارو يصنع هدفًا بالكعب فى الدوري السعودي.. فيديو

صنع المغربي وليد أزارو هدفاً بالكعب لزميله سعد السلولى فى مباراة فريقه الاتفاق ضد الحزم التى تجمعهما حاليا بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري السعودي، وجاء الهدف فى الدقيقة 51 بعدما تلقى أزارو كرة من وسط الملعب حولها بالكعب إلى زميله المنطق باتجاه المرمى، ويتقدم الحزم على الاتفاق بنتيجة 3-2 قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ويتواجد وليد أزارو في التشكيلة الأساسية لفريق الاتفاق للمرة الأولى، بعدما شارك “بديلاً” فى مباراتين سابقتين.

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "سهران"

طرح المطرب الميجا ستار عمرو دياب، ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء.