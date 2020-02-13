شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: إلغاء رخصة قائد طائرة محمد رمضان قانونى إلتزامًا بإجراءات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الطيران المدنى بيان لها، اليوم الخميس، منذ قليل، جاء فيه أن الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري، صرح أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابستها.

وتابع: "ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 ، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوى والتى تضع إجراءات السلامة الجوية فى مقدمة أولوياتها".

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