شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زراعة أشجار مثمرة ورفع اشغالات خلال حملة بالسيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب حملة بنطاق الحى بالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة النقيب حسن محمد، وتم رفع جميع الاشغالات المخالفة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، فى استعادة المظهر الحضارى لحى السيدة زينب، مع ضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير جميع شوارع المنطقة واستمرار التواجد الميداني بشوارع الحى، للحفاظ علي المظهر حضارى حتى تكون بيئة آمنة ونظيفة.

وشملت الأعمال كنس وتطهير للجزيرة الوسطى وزراعة أشجار مثمرة ورفع الأتربة أسفل الأرصفة، كما تم عمل الدهانات للجزيرة الوسطى وتركيب إنارة تجميلية حول الأعمدة بالجزيرة الوسطي بالشوارع الرئيسية، كما تم أيضا رفع كفاءة الهضبه الوسطى والشوارع المحيطة بمعهد التعاون بحى المنيرة وتم دهان البلدورات ومراجعة الإنارة والتشجير والدفع بمعدات الرش والكنس الآلى وجارى استكمال باقى الأعمال.

وقال الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة، إن التواصل مع المواطنين والعمل على خدمتهم من خلال لقاءات بصفة يومية وإسبوعية وفقا لتوجيهات المهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وسرعة حل مشاكل المواطنين.

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وأكد رئيس حى السيدة زينب، أنه يتم العمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها هو الهدف الأول والمسئولية الأولى له فى الحى وبناءاً عليه تم عمل اجتماع إسبوعى لخدمة المواطنين بكافة مديرى الإدارات المعنين والتواصل مع المواطنين على سبل حل مشاكلهم.

وفي السياق بدأ حى السيدة زينب، إزالة الأبنية ذات الخطورة الداهمة، وتم البدء بحملة ازالة للعقار رقم 1 زقاق عبد الله سالم الدرب الجديد، حيث تابع رئيس الحى أعمال الإزالة، بالتنسيق مع شرطة المرافق كما طالب الحى الأهالي بالإبلاغ عن العقارات الأيلة للسقوط لإزالتها.