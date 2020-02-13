شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 58 عقدًا ابتدائيًا والموافقة على 22 طلب تقنين لأراضي الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (41) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

تم خلال الاجتماع مناقشة 40 طلب تقنين، وتمت الموافقة على 22 طلبا جديدا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» إلى 1342 طلب تقنين، فيما تم تحرير 58 عقدا جديدا، ليرتفع العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 320 طلبا موزعة بواقع ( 222 مباني+ 98 زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء أشرف على، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعقيد ماجد خليفة من الرقابة الإدارية، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.