شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر «تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مؤتمر «تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي»، اليوم الخميس، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة البنك الدولي، في الفترة من 13-14 فبراير، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه لا يوجد تنمية في الدولة بدون العنصر البشري والجميع يهتم بتعليم أبنائهم، ولا ننسى دور المعلمين المصريين بالمدرسة والنقاشات داخل الفصول والتي أثقلتنا كجيل يحمل المسؤولية، مؤكدة دور التعليم في التنمية المستدامة لأنه دور هام جدًا.

وأشارت «المشاط» إلى أن إقامة هذا المنتدى تبعث رسالة هامة جدًا عن دور التعليم والاستثمار في التعليم لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ويبدع.

وأوضحت أن العالم اليوم يهتم بالتنافس والابتكار وفكرة الشغف في التعلم، وهو الذي يسعى إليه المؤتمر اليوم، وتعبئة وتنسيق الجهود بين الجهات لدعم عملية التعليم وتطوير واستجابة لشركات التنمية الفعالة لتحقيق تطوير التعليم، وخاصة في التعليم الفني والمناهج والتطوير يحدث على مراحل.

وتابعت: «نحدد ما هو الشكل الذي يحقق التناغم والتنمية وزيادة حجم التمويل للتعليم داخل مصر من البنك الدولي، إلى جانب إنشاء مدارس جديدة مع الحرص على تشجيع الطلاب على التعليم، وذلك من خلال التعليم الأساسي والمؤسسي والفني والذكاء الاصطناعي ليضع فرصة للتحدي للدول المختلفة في العلوم والهندسة والرياضيات والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا إلى التعليم وتحقيق التنمية وأهداف التنمية المستدامة للدولة».

وأشارت إلى أنه هناك علاقة بين دور مصر مع شركاء التنمية ونقل الخبرات الدولية، والجزء الأساسي والهام جدًا هو تعاون البنك الدولي لدفع عملية التعلم بمصر، وأيضًا ما فعلته مصر في بنك المعرفة، لافتة إلى أن مؤتمر اليوم يبين أهمية التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية، وخاصة في قضية التعليم وهي قضية كل بيت مصري، بالإضافة إلى إمداد الطلاب بالمهارات التي تسمح لهم بالعمل ومواكبة التطور التكنولوجى.

كما أشارت «المشاط» إلى أن هناك تطورا كبيرا في العام كله بكافة المجالات المختلفة، ونحن نشيد بدور كل المؤسسات للتعاون من أجل تحقيق أهداف تحسين التعليم في مصر وتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وخاصة في مجال التعليم، قائله إنه لايزال لدينا الكثير لتحقيقه معًا للارتقاء بمستوى التعليم من تحقيق أعلى مستوى من التعليم لشعوبنا.

من جانبه قال الدكتور خايمي سافيدرا، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، إن هناك اهتماما حقيقيا من البنك الدولي بتحقيق جودة التعليم وحصول الأطفال في جميع المراحل التعليمية على تعليم متميز، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030 لابد أن نضمن أن كل الأطفال في العالم لديهم تعليم ابتدائي ومتوسط وثانوي ذا جودة عالية.

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وأضاف سافيدرا: «في دولة تنزانيا الآن كمثال، من كل 100 طالب في عمر السادسة يذهب 50 منهم فقط للمدارس، ومنهم بعد ذلك يذهب للثانوي وليس جميعهم»، مؤكدًا أنه يجب أن نضمن أن يكون لجميع أطفال العالم المهارات الأساسية للتعلم والقراءة، موضحًا أن مؤشر الفقر التعليمي في العالم وصل إلى 53%، وهو مؤشر عدم قدرة طفل في سن العاشرة على قراءة نص بسيط.

وتابع: «أن نسبة الفقر التعليمي مرتفعة في الدول الفقيرة لتصل إلى 80%، بينما تنخفض في الدول الغنية ليصل إلى 9%، مردفًا: «نحن أمام مشكلة الفقر التعليمي في الدول الفقيرة»، مشيرًا إلى أهمية المدارس، لاكتساب المهارات الرياضية والذهنية والصبر والاجتهاد وكيفية التحكم في النفس وكيفية العمل الجماعي، مضيفًا أن التعلم مرتبط بالمهارات، ولابد من العمل على مختلف الجهات لتحقيق الإنجاز.

وأوضح أن التطوير يركز على عدة محاور وهي أساس النجاح في الدول المتقدمة، وتقوم هذه المحاور على أن يكون المتعلم على استعداد للتعلم ولديه الحافز لذلك، وتضمين أولياء الأمور في العملية التعليمية، والمحور الثاني هو المعلم، والذي يلعب دورًا حاسمًا في التطوير، والثالث أن يكون هناك مساحة تعليمية كبيرة ومتاحة ويكون بكل فصل الكتب والتكنولوجيا التعليمية الداعمة.

وتابع: «المحور الرابع هو الدمج الآمن، أي وجود بيئة مدرسية جيدة وآمنة للجميع وبدون هذا العنصر سيصبح أي حديث عن التطوير هراء وغير ذي جدوى، وأخيرًا أن يكون هناك إدارة حكيمة وجيدة للمنظومة ككل».

ومن جانبها قدمت مارينا ويس، مدير بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الشكر على الاستضافة في هذا المؤتمر ووجود هذه النخبة الكبيرة من الخبراء المتخصصين الموجودين اليوم لكي يتبادلوا الخبرات والتجارب في مجال التعليم، وخلق فرص عمل.

وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تسريع عملية التعلم، مشيرة إلى أن مصر بدأت برنامجا طموحا للإصلاح التعليمى يساعد في خلق تعليم أفضل وفرص عمل، مؤكدة على أن العلاقة بين التعليم والدمج وتحدى التنمية الاقتصادية من الأمور الهامة.

كما أضافت: نحن ندعم جميع خطوات إصلاح التعليم في كافة الدول، ونرى أن أهمية التعليم، كما أشار الدكتور طارق شوقي، تتضمن أدوات الإصلاح وإعادة التعليم إلى الفصل الدراسي، والوصول لتعلم أفضل، وفرص عمل أفضل، وربطه بتقدم الدول، مؤكدة على الالتزام الكامل بتقديم الدعم الفني والتقني في مجال التعليم والطفولة، مشيرة إلى جهود صندوق النقد الدولي، الذي قدم الكثير من المساندة للدول، كما أوضحت أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور، ومنها دور شركاء التنمية في دعم التعليم، وذلك من أجل الوصول إلى الأفضل حيث تستطيع الأطفال أن تجنى ثمار هذا الإصلاح.

جدير بالذكر أن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات، حيث تتناول الجلسة الافتتاحية «رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا»، والجلسة الثانية تناقش كلًا من «تحولات واستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم»، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة «كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية، وتناقش الجلسة الرابعة» كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة، أما الجلسة الختامية فتتناول «تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي».

حضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتورة استير دولفو، أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحاصلة على جائزة نوبل عام ٢٠١٩، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم البنك الدولي، وعدد من وزراء التعليم وصناع السياسات وخبراء في التعليم والمجتمع المدني وعدد من نواب البرلمان والإعلاميين، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.