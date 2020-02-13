شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الشراكة من أجل التنمية» يبحث مع الوكالة الكورية تطوير التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمود المغربي، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أمس الأربعاء، «أوه يون كيم»، مدير مكتب الوكالة الكورية بالقاهرة، حيث تم التباحث حول سبل تطوير التعاون القائم بين مصر وكوريا الجنوبية وتطويره، ليشمل مجالات التعاون الفني والانطلاق به نحو إقامة مشروعات في أفريقيا ضمن إطار تنموي، بما يلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.

ومن جانبها، رحبت الوكالة الكورية بتدشين إطار جديد للتعاون مع الجانب المصري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنفيذ أطر للتعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال نقل الخبرات الكورية لتلبية الاحتياجات الأفريقية وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية والرفاهة لشعوبها. وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور في المرحلة المقبلة لصياغة خطط عمل مشتركة تحقيقاً لهذه الأهداف.