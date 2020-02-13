شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 15 معلمًا ومعلمة للتحقيق بمدرسة في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، 15 معلمًا ومعلمة بمدرسة كفر الجزار الابتدائية الجديدة، للتحقيق الفوري، بسبب التزويغ والخروج بدون إذن خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم الخميس للمدرسة، تنفيذا لتوجيهات طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، للتأكد على انتظام العملية التعليمية بها.

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قال «فتح الباب» إن جولاته الميدانية لا تهدأ على المدارس، ليس من أجل تصيد الأخطاء، ولكن لمعالجتها واقعيا وعلى الأرض من أجل الخروج بمنظومة تعليمية راقية تتماشى مع سياسة الدولة والوزارة في الارتقاء بالتعليم وتطبيق النظام التعليمي الجديد.

شدد فتح الباب على ضرورة تواجد جميع المدرسين والعاملين داخل كل مدرسة منذ بداية طابور الصباح وحتى الميعاد الرسمي للانصراف، ومن يخالف ذلك سيواجه بكل حزم وحسم.

من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واضحة بأنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله داخل العملية التعليمية، مضيفا أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لبداية الترم الدراسي الثاني، حيث تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وموقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم وأسماء الطلاب وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالعملية التعليمية.