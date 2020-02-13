شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا من «علوم البحار» حول «الحوت الكاذب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور شوقي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول العثور على حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.

أشار التقرير إلى تلقى فرع المعهد بالبحر الأحمر بالغردقة بلاغا من المحميات الطبيعية يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، وقد تم نقل الحوت إلى مقر فرع المعهد بالغردقة، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب النفوق.

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ومن جانبه، لفت «سبع» إلى أنه اتضح من المعاينة المبدئية أن الحوت من نوع الحوت الكاذب «False Killer Whale»، وهو من فصيلة الدلافين ويطلق عليه «القاتل الكاذب»، لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل، ويبلغ طوله 5 أمتار ومتوسط قطر الجسم حوالي 1.5 متر ويزن حوالي 3 أطنان.

وأشار التقرير إلى أنه جار أعمال التشريح للوقوف على أسباب النفوق، حيث اتضح من التشريح المبدئي أن الأمعاء فارغة ولا يوجد بها أي فضلات.

وأكد التقرير أنه بعد الانتهاء من أعمال التشريح سوف يتم اتخاذ اللازم حيال تحنيط الحوت وعرضه بمتحف المحنطات بفرع البحر الأحمر للأغراض العلمية والبحثية.