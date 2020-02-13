شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 4.54% خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة إجمالى صادرات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية بنسبة 4.54% لتبلغ 4907 ملايين دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولار خلال عام 2018.

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أرجع الجهاز، في بيان، الخميس، أسباب ارتفاع قيمة الصادرات إلى ارتفاع صادرات من الغاز طبيعي مسيل لتبلغ 1236 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%.

وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة واردات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية لتبلغ 9429 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 12313 مليون دولار خلال عام 2018، مسجلة نسبة انخفاض قيمتها 23.4 %.

كما أرجع الجهاز أسباب الانخفاض إلى عدم استيراد غاز طبيعي مسيل خلال عام 2019 ليسجل نفس القيمة خلال عام 2018 لتبلغ 1125 مليون دولار، يليه بترول خام، حيث انخفضت قيمة واردات منه ليبلغ قيمته 2877 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 3544 مليون دولار خلال عام 2018، يليه غاز بيوتان (بوتاجاز)، حيث بلغت قيمته 1053 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 1283 مليون دولار خلال عام 2018.