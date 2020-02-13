شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عجمي تحصل على موافقة وزيرة الصحة بمنح العاملين بالقطاع الطبي إجازات خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على موافقتها على الطلب المقدم منها بشأن منح العاملین بالقطاع الطبي من أطباء بشریین وصیادلة وجمیع الكوادر الطبي بإجازات خاصة بدون أجر أثناء فترة التكلیف.

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وأوضحت عجمي خلال البيان الصادر لها، أن هذا القرار أثلج صدور العاملين بالقطاع الطبي من الأطباء البشريين والصيادلة وجميع الكوادر الطبية.

مشيرة إلى أن وزيرة الصحة مشكورة وافقت عن الطلب المقدم منها بشان فتح الاجازات لمن هم بالتكلیف من الصیادلة والأطباء وغیرھم من الكادر الطبي ودون التقید بعدد السنوات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القرار السابق والذي تم إلغائه كان یضر أصحاب الاجازات الغیر وجوبية التي حصلوا عليها وفق قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨، وكان له ضرر على الاقتصاد المصري وضیاع مئات الالوف من العملة الصعبة حیث انه یؤثر سلبیا على الدخل القومي لمصر لما یقوم به الحاصلین على هذه الاجازات من تحویلات بنكية لمصر، وقبل ذلك يضر مصلحة آلاف الأسر.