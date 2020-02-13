شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية» تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية بأسبوع الجامعات بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصدت جامعة المنوفية مراكز متقدمة في ختام أسبوع شباب الجامعات الأول (طلاب -عاملين - أعضاء هيئة تدريس)، والمقام في جامعة سوهاج في الفترة من ٨-١٤ فبراير الجاري تحت شعار «الرياضة تجمعنا».

وحصلت الجامعة علي المركز الأول في الألعاب الترويحية والتي ضمت مسابقات (شد الحبل - الكراسي الموسيقية - البالونات - هاند آند ليج - باسكت ثلاثي - التحكم بالكرة)، كما حصل الدكتور بسيم عبد القادر، أستاذ الأدب بكلية الآداب، علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الشعر، بينما جاء الدكتور حاتم المدلع في المركز الثاني في مسابقة دوري المعلومات، وحصل إيهاب رمضان علي المركز الرابع في تنس الطاولة، وهالة بركات علي نفس المركز في مسابقة الشطرنج.