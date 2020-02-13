شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر الـ6 عالميًا في النمو.. وخفض دعم الطاقة إجراء صعب لكنه مهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم في النمو وفقاً لمجلة «إيكونوميست».

وأضاف «معيط» خلال اليوم الثالث لمؤتمر «إيجبس 2020»، الخميس، أن مصر استفادت من تجارب دولية سابقة في هذا الإطار، موضحاً أن النمو الفعلي ارتفع من 4ر4% في العام المالى 2013\2014 إلى 6% مطلع العام المالى الحالي.

وأوضح أن النمو الاستثماري ارتفع خلال العام المالي الحالي، فيما انخفض معدل التضخم، وبلغ أقل من 7%، كما انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي شهد انخفاضاً من 18 جنيهًا عام 2018 إلى 7ر15 جنيه لكل دولار حالياً .

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بقوة في سوق العمل لتوفير فرص العمل خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى أن مصر تراعى تطبيق حلول متناسقة في تحقيق النمو بحيث تحقق التوازن في النمو العام، وقدم مقارنة بين احصاءات العام المالى الماضى والحالى والذى شهد تحقيق مصر معدل نمو مقارنة بدولة الاكوادور التي كانت تسبقها في النمو وتشهد حالياً انخفاضاً كبيراً في ذلك .

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وأوضح «معيط» انخفاض معدلات دعم أسعار الطاقة وتأثيره على معدلات النمو والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر ذلك على المواطنين، مشيراً إلى أنها كانت إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس ٢٠٢٠» أتاحت فرصة متميزة لعرض قصص النجاح التي حققتها كوادر قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يحقق أهدافه المخططة عاما بعد الآخر من خلال التسويق للفرص الاستثمارية وما يحققه قطاع البترول الذي مازال لديه الكثير الذي يمكن تحقيقه من خلال التخطيط والعمل وتأهيل الكوادر والتعاون الإقليمي من خلال منتدى غاز شرق المتوسط.

وأشار «الملا» إلى أن «الدعم المقدم من الشركاء يؤكد على مدى التزامهم في الشراكة مع قطاع البترول، واستطعنا تحقيق تواصل أكبر من خلال بوابة التواصل بين العاملين بقطاع البترول، كما أنه من المخطط إطلاق أول بوابة الكترونية لتسويق الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف».

وشدد على الأهمية البالغة لخطة زيادة إنتاج مصر من البترول التي يجري العمل عليها حاليا على عدة محاور تشمل الاستمرار في طرح مناطق جديدة في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف وتنفيذ برامج عمل طموحة لشركات الإنتاج واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى الفرص الجديدة والحفاظ على الإنتاج من الحقول القديمة، موضحا أن نجاح الخطة سيكون له أثر إيجابي على تقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية وتقليل استيرادها

وعلى هامش المؤتمر، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شركة أكسون موبيل والوفد المرافق له لبحث أنشطتها في مجال البحث والاستكشاف في ظل بداية عمل الشركة بهذا المجال لأول مرة في مصر بعد نجاحها في الفوز بمنطقتى امتياز جديدتين.

وقال «الملا» إن «قرار إكسون موبيل بالعمل في مصر ضمن منظومة من كبرى الشركات دخلت السوق المصرى مؤخراً يؤكد على نجاح الدولة المصرية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار والمتابعة الدقيقة للكيانات الاقتصادية الكبرى للخطوات الاصلاحية التي تنفذها مصر».