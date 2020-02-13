شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 227 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إزالة 227 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة «زراعي ومباني»، بمركزي ههيا ومنيا القمح بمساحة 9 فدان و5 قيراط و1765 م2 .

Advertisements

أوضح المحافظ أن الحملات التي شنتها رئاسة مركزي ههيا ومنيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية نجحت في إزاله 185 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة «زراعي» على مساحه 9 فدان و5 قيراط بمركز ههيا، بالإضافه إلى إزاله 42 حالات تعدي على أراضي أملاك الدوله «مباني» بمساحة 1765 م2 بمدينه منيا القمح.

وشدد محافظ الشرقية على الجهاز التنفيذي بضرورة التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة، موجها جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد محافظ الشرقيه إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالشرقية

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالشرقية

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالشرقية

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالشرقية