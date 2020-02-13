شكرا لقرائتكم خبر عن قنا تستقبل وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الإنسانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا بمقر الديوان العام وفد مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الإنسانية، برئاسة السيد صالح عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة والدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار المؤسسة بالقاهرة، ومحمد منصور مدير المشاريع الخارجية، وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولي التخطيط العمراني بالمحافظة .

ناقش «شلبي» مع وفد المؤسسة آلية إعادة تأهيل وتطوير عدد 41 منزل بمنطقة الزبيدي بمدينة قنا بتكلفة مالية تقدر بـ 10 مليون جنيه مقدمة من المؤسسة، مشيرا أنه تم تشكيل لجان لعمل مسح شامل للمنازل المستهدف تطويرها بالمنطقة، وعمل بحث اجتماعي لأصحابها عن طريق مديرية التضامن للبدء بمنازل الأسر الأولى بالرعاية.

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وأكد «شلبي» على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، أن الأنشطة الخيرية التي تتبناها المؤسسة تعد مثالًا يحتذى به في نموذج الشراكة الناجحة بين المؤسسات الخيرية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والتي تحرص على إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المباشر على المجتمع المحلي لا سيما في القرى والمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا، مقدما الشكر لمسؤولي مؤسسة محمد بن راشد الخيرية على جهودهم في مجال العمل الاجتماعي.

من جانبه أشار صالح عبدالرحمن إلى أن مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تعمل جاهدة على تقديم أرقى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، وذلك من خلال إعادة إعمار المنازل وتوصيل المياه وتقديم عدد من المشروعات التشغيلية والتنموية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر .

وعقب اللقاء توجه سكرتير عام المحافظة ووفد المؤسسة إلى مركز الحكيم الشامل بالمعنا، حيث قاموا بتسليم عدد 44 جهاز تعويضي لأبناء المحافظة.

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية

وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية