شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «الطيران المدني» بشأن واقعة طيار محمد رمضان الموقوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت سلطة الطيران المدني بيانًا جديدًا بشأن واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر والفنان محمد رمضان، بالتصوير داخل كابينة الطيار.

وصرح الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بأنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين (محمد رمضان) داخل قُمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكل الجهات المختصة في حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابساتها.

وتابع البيان أنه «وفقًا لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائيًا وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوى والتى تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها».