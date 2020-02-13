شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف «الزناتي» بمنصب «أمين صندوق الصحفيين».. وإحالة «السكران» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، اجتماعًا، الأربعاء، لبحث أزمة الاستقالة المسببة لهشام يونس، أمين الصندوق.

وقرر المجلس في اجتماعه برئاسة النقيب بالتقدم الفوري للنائب العام، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به الزميل مقدم الاستقالة من بلاغات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.

كما دعا المجلس لجنة التحقيق المشكلة في جلسته السابقة لبحث أسباب الاستقالة المسببة من عضوية المجلس المقدمة من «يونس»، للانعقاد في 15 فبراير المقبل، مناشدًا اللجنة إنهاء عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.

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كما قرر المجلس تسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به «يونس» للنقابة من استقالات أو مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته، وتمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب الاستقالة.

وأكد المجلس أن «الزميل هشام يونس عضو المجلس يتمتع بحقه في الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المشكلة، وتكون اللجنة ملزمة بتمكين الزميل من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها في محضر التحقيق».

وأوضح المجلس أنه «في ظل القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق نظرا للنزاعات والخلافات المتواصلة التي شابت علاقاته طوال العام المنقضى مع أعضاء المجلس، ما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء، قرر المجلس تكليف الزميل حسين الزناتى بأمانة الصندوق».

في سياق آخر، قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة خالد السكران، رئيس تحرير جريدة المساء، إلى لجنة التحقيق النقابية بسبب الخبر «الصعيدي والحمار».

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة قد استدعت، الثلاثاء، خالد سكران، رئيس تحرير المساء، وإجراء تحقيق عاجل حول ما نشر في الصحيفة وقالت إنه «يمس أهالينا في الصعيد الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير»، وقررت اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من له علاقة بهذا الخبر المسئ.