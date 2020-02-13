شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقدم دليلًا على التصوير بعلم الطيار الموقوف: «العقوبة ستُلغَى» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، الفيديو الذي تم تصويره في الطائرة.

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وعلق «رمضان»: «أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن (أشرف أبواليسر) عارف إن في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدنى، ولو حضرته قالى ممنوع الدخول مكنتش هزعل».

وتابع: «ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه، وربنا وحده يعلم بذلك، وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدنى، إن شاء الله هتتلغي العقوبة ويرجع عمله».

في حين قال كابتن الطائرة، خلال الفيديو: «إحنا نتصور سوا، هنا مافيش حكومة أنا الحكومة».