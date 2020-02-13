شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ينعش سوق «الكمامات»: زيادة الطلب 10 أضعاف رغم ارتفاع سعرها 500% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انتشار فيروس كورونا في الصين في إنعاش سوق الكمامات الطبية بشكل كبير حيث شهدت الصيدليات إقبالا من المواطنين على شرائها بسبب مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا والإرشادات الوقائية الطبية باستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة لمنع نقل الفيروسات بين المواطنين.

ورصدت جولة «المصرى اليوم» حالة الطلب والعرض وارتفاع الأسعار بشكل كبير في سوق المستلزمات الطبية وتحدثت مع التجار

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصيدليات سجلت زيادة في معدل بيع الكمامات محدودة الاستخدام خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت عشر أضعاف عما كنا عليه قبل ظهور المرض.

Advertisements

وأضاف «عبدالمقصود» لـ«المصرى اليوم» أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار فقد زادت أسعار الكمامات أكثر من 500% ووصلت إلى 5 جنيهات للواحدة بعد أن كان سعرها جنيها واحد بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على الشراء.

وأوضح أن الكميات الموجودة في الأسواق حاليا تغطى حجم الطلب عليها وأن مصر تنتج 60 مليون كمامه في العام ولا نستطيع تصدير كميات للخارج.

ويقول الدكتور أحمد عبده، صيدلى بمنطقة شبرا، إن «الأيام القليلة الماضية زاد الطلب بشكل كبير من قبل المواطنين على شراء الكمامات الطبية نظرا لحالة الخوف الشديدة التي أصابت المواطنين بعد انتشار فيروس كورونا في الصين والعديد من الدول».

ويقول محمد حسن، صاحب أحد محلات بيع المستلزمات الطبية بالقصر العيني، إن الأسبوع الماضىيشهد حركة بيع كبيرة للكمامات الطبية وتردد علينا الكثير من أصحاب الصيدليات والناس، مضيفًا أن كراتين الكمامات أصبحت على الرف القريب من الكاشير لأن أغلب الزبائن يأتون لشرائها.

وأضاف: «هناك إقبال كبير لشراء الكمامات من المواطنين وخاصة الشركات السياحة والمدارس الخاصة وأن هناك بعض الأشخاص قاموا بشراء كراتين من الكمامات ليتم توزيعا على المارة في الشوارع».