شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 197 ألف رأس ماشية و8 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه وفقا للتقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر بشأن مذبوحات الحيوانات الحية المحلية يوضح أنه خلال شهر يناير 2020 بلغت (197,300) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر، وبلغت إجمالى المذبوحات من الدواجن (8,709,025) طائر تحت الأشراف البيطري الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية تقوم بوضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر (السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجـازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل .

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وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.